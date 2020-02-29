К старту шоу «Холостяк» расцвела ротонда в челябинском парке Пушкина

Белоснежную ротонду в челябинском парке Пушкина украсили красными розами. Сфотографироваться на фоне романтической локации южноуральцы смогут сегодня, 29 февраля, и завтра, 1 марта.

Красивую акцию в столице Южного Урала телеканал «ТНТ» запустил к началу седьмого сезона шоу «Холостяк». «Все желающие смогут запечатлеть розы у памятнике Наталье Гончаровой в начале марта в своих социальных сетях. Выкладывай фото с хэштегом #ХолостякЧелябинск и наслаждайся романтикой этой весной. Ведь нет ничего романтичнее, чем гулять вдвоем под цветущими розами в первый весенний день», – пишут организаторы.

Не менее романтично начать весну вместе с шоу «Холостяк» на ТНТ. Седьмой сезон обещает быть самым необычным за всю историю проекта, ведь впервые за долгое время главным героем шоу будет человек, чья профессия абсолютно не связана с шоу-бизнесом. За сердце стоматолога Антона Криворотова поборются 25 участниц, среди которых есть и известные девушки. Например, актриса сериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, блогер и модель Лиза Адаменко и другие. Съемки шоу проходили в Португалии.

Премьера нового сезона «Холостяк» состоится на ТНТ 1 марта в 20.30!