Как Челябинск со Сталиным прощался

В Челябинске в Камерном театре вчера, 18 февраля, состоялся пресс-показ фотовыставки «Похороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Траурный митинг 9 марта 1953 года на площади Революции». Это совместный проект Государственного исторического музея Южного Урала и Камерного театра.

Идею фотовыставки предложил директор Исторического музея Владимир Богдановский. Сама выставка приурочена к мировой премьере спектакля «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», которая состоится в Камерном театре 26 февраля. Руководство театра обратилось в музей с просьбой помочь оформить фойе театра фотографиями послевоенного Челябинска. Владимир Богдановский выдвинул встречное предложение, которое понравилось всем.

Решено было создать большое панорамное фото траурного митинга 9 марта 1953 года на площади Революции в Челябинске. Митинг снимал фотокорреспондент Аркадий Ходов, чей фотоархив хранится в фондах Исторического музея. Сотрудники музея кропотливо «срастили» восемь фрагментов этого грандиозного митинга и на свет появилось не менее грандиозное полотно — длиной в 8 метров и высотой в 2,5 метра.

Эффект присутствия потрясающий. Зритель будто бы переносится в холодный март 53-го, видит лица людей, среди которых — наши родные, друзья и подруги наших отцов и дедов. Тысячи лиц — и ни одной улыбки. Жители Челябинска скорбят, они подавлены. И почти нет среди них мужчин, за исключением милиционеров в оцеплении, — всех выкосила война. А вдруг снова начнется, и кто нас тогда защитит? Об этом вслух размышлял перед притихшей молодой аудиторией (для нее Сталин столь же абстрактная фигура, как египетские фараоны) директор музея Владимир Богдановский. Ему вторили соавторы проекта — директор Камерного театра Илья Коломейский, режиссер Олег Хапов. А актеры, зачитавшие дневниковые записи участников митинга (в том числе и дневник челябинского художника Игнатия Вандышева), так вжились в роль, что у участников пресс-показа в фойе Камерного театра мороз по коже пробежал. И думается, что особенно для самых юных участников пресс-показа это небольшое представление станет откровением. Да и сатирический спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» после посещения этой выставки мы будем смотреть в ином ракурсе, и с другим настроением.