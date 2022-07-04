Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию.

Как сообщает телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации», который ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, «подобный сложный проект по ремонту трамвайной линии с одновременным возведением трамвайных платформ по современным стандартам реализуется в Челябинске впервые».

«На текущий момент обрамлены границы всех остановок бордюрным камнем, начинается мощение платформ плиткой, завезены первые элементы будущих павильонов, подводится питание для их освещения. Для комфорта пассажиров подобрана крупноформатная плитка без фаски», - отмечает «Транспорт Челябинской агломерации».

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Кроме того, сообщается, что просторные павильоны, которые установят на улице Цвиллинга, будут практически шириной с платформу - с нормативным отступом от ее края.

«Такая широкая крыша обеспечит защиту пассажиров от осадков, в том числе от косого дождя. Также вдоль всех платформ будут установлены прозрачные ограждения с защитой от брызг», - поясняет «Транспорт Челябинской агломерации».

Жители южноуральской столицы уже ведут активное обсуждение данного поста и опубликованных в данном телеграм-канале снимков. В частности, интересуются, почему бордюр со стороны трамвайных рельсов выше уровня плитки. На это «Транспорт Челябинской агломерации» ответил, что «это ряд плитки, который будут подпиливать. Пока стоит вертикально», и тут же добавляет, что, действительно, «правильнее было бы укладывать слева направо, чтобы подрезка осталась со стороны дороги».

Еще один вопрос, поступивший Александру Егорову от челябинца: «Когда делали остановки на Дзержинского, я обратил ваше внимание, что бордюр со стороны рельсов уложен укосом в сторону платформы. Вы мне ответили, что это специально: чтобы край платформы был ближе к трамваю. Здесь руководствовались какой-то другой логикой? Также визуально заметно, что здесь высота платформы ниже, чем на Дзержинского. Это так?».

Вот какой был получен ответ: «Там был асфальт, поэтому получилось развернуть бордюры. Тут плитка, она бы не пристыковалась, осталась щель. По-хорошему, нужно применять бордюр без скосов, он дороже. Проект делался год назад, поэтому коллеги еще не знали про данный нюанс».

Челябинец продолжил беседу: «Вы, пожалуйста, не подумайте, что я до вас «докапываюсь» и как-то хочу поддеть или подсветить чью-то несостоятельность. Просто я болею душой за наш город (так же, как, наверное, многие другие на этом канале). Поэтому обращаю ваше внимание на какие-то моменты, которые режут глаз. Хочется, чтобы то новое, что делается в нашем городе, хотя бы стремилось в сторону идеала. Чтобы меньше было досадных ошибок, которые потом уже не исправить».

«Все правильно. Только нюанс в том, что окончательные проекты не согласовываются комитетом дорожного хозяйства с миндортрансом. Поэтому это все зона ответственности коллег, согласно 131-ФЗ», - ответил Александр Егоров.

Также замминистра спросили, когда запланирована реконструкция остановки в районе Цвилинга/Труда. Егоров сообщил, что, по имеющейся информации, в планах у города ее пока, к сожалению, нет.

Еще один участник обсуждения написал, что «было бы круто еще газон посеять на трамвайные пути. Голые рельсы и камни выглядят грустно».

«А так вы огромные молодцы. Городу очень не хватало таких специалистов», - заметил челябинец.

На замечание по поводу голых рельсов и камней Александр Егоров замечание ответил следующее: «По Цвиллинга будет мощение крупной плиткой, работы планируется начать в течение месяца. Надеемся, как раз по завершению остановок. Газон стелить и обслуживать - слишком дорого. Даже в Москве эта история не удалась».

Активного участника беседы этот ответ удивил, вот что написал горожанин с инициалами «В.А»: «Честно говоря, с обывательской точки зрения это непонятно: стоимость квадратного метра газона - 150-300 рублей, стоимость квадратного метра плитки - 500-1000 рублей. Укладывать плитку дольше и сложнее. В плане эксплуатации: на газонах же стелют газон, уж простите за тавтологию - и хватает средств на его обслуживание. Так и на путях можно было. Или хотя бы просто земли набросать и траву посеять - и то лучше было бы. Тем более, в некоторых местах, где рельсы старые (ЧМЗ, Сельмаш) трава сама кое-где проросла. Значит, расти может... Хорошо было бы, если бы вы показали какую-то выкладку».

Кроме прочего, челябинцев интересует, сколько составляет нормативный отступ, будут ли остановки на Цвиллинга по типу московских. По словам Александра Егорова, павильонов, как в столице, здесь не появится, потому что там один павильон стоит от двух с половиной миллионов рублей.

Напомним, происходящее на улице Цвиллинга многие критикуют, особенно автомобилисты – проезжая часть заметно сузилась, однако есть и горожане, кто положительно реагирует на изменения. Например, житель Челябинска Виктор Буланенко написал вот что: «Каждый раз по возможности еду на машине через Цвиллинга – смотреть, как прогресс идет. Очень круто!».