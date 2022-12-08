Конкурс «ZOV». Письмо Даши солдату

В Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) на первом курсе по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» учится Дарья Скачкова – девушка с активной жизненной позицией.

За неполные четыре месяца учебы Даша стала участницей Всероссийского конкурса соавторов Российского движения детей и молодежи в номинации «Атрибуты движения», активно включилась в областную акцию «Семья – моя гордость» и во Всероссийскую «Мы вместе». В ноябре этого года стала призером заочного регионального конкурса сочинений, посвященного 210-летию Бородинской битвы. И, конечно, Даша, правнучка прошедших войну солдат, не могла не откликнуться на конкурс «Зов», который проводит агентство «Урал-пресс-информ».

Письмо солдату

«Здравствуй, герой российской армии! Невыносимо больно писать это письмо, но, наверное, это мой долг, и я должна его выполнить.

Сейчас ты на войне, самой настоящей войне! А что знаем о ней мы, большинство из нас? Знаем, что она несет смерть, страдание, кровь… И что за всем этим стоят враги, те нелюди, из-за которых и льется людская кровь. А нелюдям зачем война? Об этом мы слышали не раз. Для них она является или выходом из кризиса, или обогащением за счет продажи оружия…

Мы живем в удивительном месте, вокруг нас нет никого, кто был бы похож на нас! Нам повезло, что мы попали в этот мир, полный красок, радости и счастья! Но война может убить его! И на тебя, мой дорогой герой, возложена огромная ответственность – ответственность любой ценой спасти его! Я представляю, как тебе тяжело, но я уверена, ты справишься с любыми трудностями, с любыми испытаниями! Где бы ты сейчас ни был, через что бы ни проходил, просто знай: ты все преодолеешь, ты преодолеешь все преграды, которые стоят на твоем пути! Ты не слушай тех, кто говорит, что ты не выдержишь, не сможешь. И не пытайся доказать! Глубоко внутри ты знаешь, что ты сильнее всех трудностей, всех страхов! Глубоко внутри ты знаешь, на что способен. И я говорю тебе: ты сильнее, чем думаешь! Я в тебя верю, верю во всю нашу армию, верю в таких воинов, как ты!

Мои героические прадеды били врага в Великую Отечественную, ты уничтожаешь его сейчас. Ты оставишь свой след в истории, в истории нашего славного Отечества, как оставили его наши предки. Память о героях разного времени не забудется никогда!

Хочу выразить свою благодарность за то, что сохраняешь мир, жертвуя собственной жизнью ради нашего будущего.

Спасибо, спасибо, спасибо за тысячи спасенных жизней!

Обнимаю тебя. Даша».