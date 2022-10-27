Конкурс «ZOV»: рисуем мир и Родину

Редакция Информационного агентства «Урал-пресс-информ» (Челябинск) продолжает публиковать работы участников нашего конкурса «ZOV» по теме специальной военной операции на Украине.

Сегодня знакомим вас с работами, которые никого не оставят равнодушными. Это детские рисунки, которые скоро передадут бойцам в зону боевых действий. Предоставил на конкурс коллективный участник – движение «ZOV Челябинск», возглавляемое Надеждой Солдатенковой.

Предыдущим участником была Анастасия Гончарова с глубокими проникновенными стихами.

Конкурс продлится до конца года, поэтому приглашаем присоединиться всех неравнодушных. По жанрам жестких ограничений нет – присылайте письма для военных, эссе, спичи, стихи на адрес maineditor@uralpress.ru с пометкой «Конкурс «ZOV». Лучшие авторы получат специальные призы!