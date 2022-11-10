Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО

Дмитрий Дамбиев - новый участник открытого конкурса Челябинской области «ZOV», посвященного теме спецоперации на Украине. Предлагаем не прочитать, а посмотреть четыре видеоматериала с его стихами.

С каких времен старушка знамя у себя хранила?

Оно ведь для неё, как символ Мира и Добра!

Навечно память у неё всё отложила,

Какой безжалостной и зверской,

Была фашистская орда.

Ведь трудно позабыть о том,

Как смерть косой своей косила,

Как землю всю родную поглотила мгла,

Как вырастала день за днём

В деревне новая могила,

Как много жизней унесла война...

А знамя для неё, как и для всех спасение,

Кто помнит ужас тех суровых дней.

Его несли Бойцы Освобождения,

От этих не людей нацистских «упырей».

Тогда пролито крови много было,

За то, чтоб жизнь над смертью верх взяла.

Старушка ничего не позабыла

И это знамя очень берегла.

Дмитрий Дамбиев ( 30.05.2022г.)