10.11.2022
Экс-директора «Уралсервис» отправлены в колонию за хищение 50 миллионов рублей
10.11.2022
В Челябинске начинают свою работу «Передвижники»
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
10.11.2022
На благотворительном вечере Добрые сердца 2022 выступили известные люди региона и было собрано больше средств, чем на прошлых вечерах
10.11.2022
Участники СВО из Магнитогорска передали слова благодарности
10.11.2022
Коркинские власти призывают горожан голосовать за новые остановки
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
Представляем нового участника творческого конкурса «Урал-Пресс-Информ»
10.11.2022
Добровольцы, участвующие в СВО, получат статус ветерана боевых действий
09.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
08.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022