«ZOV»: творческий конкурс УПИ в поддержку бойцов СВО продолжается

«Здравствуй. Дорогой солдат! Пишет тебе простая русская женщина, я с Южного Урала, из маленького городка. Дорогой солдат, наверное, сейчас в России нет такого человека, который бы не видел, не слышал, что происходит на Украине. Хочу поблагодарить тебя от всего сердца, от всей души за то, что ты в это сложное время исполняешь свой воинский долг. Мы только можем представить, какую ношу, какую миссию ты взял на свои плечи!»

«Здравствуй, незнакомый солдат! Пишет тебе ученик 6 класса К. Арсений. Я живу на Южном Урале, в маленьком городке под названием Бакал. У нас нет войны. О ней я узнаю из русской истории, от людей старшего поколения, а также, когда смотрю телевизор. Я знаю, тебе приходится тяжело, но приказ есть приказ, и ты вынужден идти в бой, на огневые точки врага, чтобы освободить города Украины. Спасибо тебе, солдат, за службу в российской армии, за защиту нашей Родины! А Родина – это близкие и дорогие люди, это родные места, родной дом, любимая страна. Благодаря тебе и всем, кто служит в российской армии, я и мои близкие можем спать спокойно. Береги себя! Знай, что мы гордимся тобой! Я уверен, что служба в армии заслуживает уважения! Служба в армии – это долг перед Отечеством, перед самим собой. Через несколько лет мне тоже придется быть солдатом. Я знаю, что каждому нужно через это пройти, чтобы стать настоящим мужчиной. Ведь солдаты нашей армии самые сильные, ловкие, смелые. За это я тебя очень уважаю и горжусь тобой! Когда я вырасту, я заменю тебя на службе…»

Представляем коллективного участника творческого конкурса «ZOV» - региональное отделение партии «Единая Россия», через которое доставлены сотни писем и рисунков на передовую. Каждое из них достойно награды за неравнодушие, искренность и верность традиционным ценностям.

От редакции

Напоминаем читателям, что Информационное агентство «Урал-пресс-информ» объявило открытый конкурс творческих работ «ZOV» , в котором участвовать могут все желающие. Работы принимаем в самых разных жанрах. Это могут песни, эссе, стихи и баллады , зарисовки, рисунки , письма , и даже стихотворные ответы на фейковые видео .

Присылайте материалы на адрес maineditor@uralpress.ru с пометкой «Конкурс «ZOV».