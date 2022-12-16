16.12.2022
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых
16.12.2022
У «Уралочки» из Златоуста будет новый стиль
16.12.2022
Студенты из Аргаяша устроили переполох в общежитии
16.12.2022
«Школа снеговиков» откроется в Молодёжном театре
16.12.2022
В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре
16.12.2022
В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров
«ZOV»: творческий конкурс УПИ в поддержку бойцов СВО продолжается
Письма о самом важном пишут жители Челябинской области бойцам СВО
08.12.2022
Конкурс «ZOV». Письмо Даши солдату
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
05.11.2022
Откликнись на «ZOV» - творческий конкурс «УПИ»
30.10.2022
Конкурс "ZOV". "Пишет вам бабушка Галя...Вы все победите, мои хорошие внучата"
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022