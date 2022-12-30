30.12.2022
В праздники жалобы челябинцев на плохую уборку дорог будут принимать круглосуточно
30.12.2022
Путешествие на выходной: идеи для нескучного отдыха в пределах Челябинской области
30.12.2022
В Сосновском районе автобус №208 с первого января начнет заезжать в Ключи
29.12.2022
В пятницу в Челябинской области будет облачно
29.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 декабря (18+)
29.12.2022
В новом году 130-й автобус будет заезжать еще в два поселка Сосновского района
УПИ объявит итоги конкурса «ZOV» и продолжит творческий марафон в поддержку бойцов СВО
16.12.2022
«ZOV»: творческий конкурс УПИ в поддержку бойцов СВО продолжается
08.12.2022
Конкурс «ZOV». Письмо Даши солдату
10.11.2022
Конкурс «ZOV». Дмитрий Дамбиев посвятил стихи бойцам СВО
05.11.2022
Откликнись на «ZOV» - творческий конкурс «УПИ»
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022