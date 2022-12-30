УПИ объявит итоги конкурса «ZOV» и продолжит творческий марафон в поддержку бойцов СВО

Творческий конкурс «ZOV», объявленный РИАНА «Урал-Пресс-Информ» в поддержку бойцов специальной военной операции на Украине, собрал сотни работ. Редакция выражает искреннюю признательность каждому автору и приглашает на «ZOV» -2023!

По итогам уходящего года награждение пройдет в январе, призы и подарки получат коллективные и индивидуальные участники. География авторов подтверждает, что творчество не знает границ: работы пришли и из Сибири, и из Москвы, а на конкурс УПИ они попали от людей или через людей, связанных корнями с Челябинской областью.

Напоминаем, что в творческом конкурсе «ZOV» могут участвовать могут все желающие. Работы принимаются в самых разных жанрах: это могут песни, эссе, стихи и баллады , зарисовки, рисунки , письма , и даже стихотворные ответы на фейковые видео.

Присылайте материалы на адрес maineditor@uralpress.ru с пометкой «Конкурс «ZOV».