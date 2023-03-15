В УПИ подвели итоги творческого конкурса «ZOV»

Редакция информационного агентства «Урал-пресс-информ» (Челябинск) подвела итоги конкурса творческих работ по теме специальной военной операции «ZOV».

Работы принимались в самых разных жанрах: стихи, песни, плакаты, видеоролики, клипы, рисунки, эссе, письма и рисунки солдатам – по жанрам строгих ограничений не было.

География авторов, принявших участие в конкурсе, подтверждает, что творчество не знает границ: работы пришли и из Сибири, и из Москвы, а на конкурс УПИ они попали от людей или через людей, связанных корнями с Челябинской областью.

Редакция выражает искреннюю признательность каждому автору, кто откликнулся на призыв.

Два автора отмечены специальными призами:

Дарья Скачкова, студентка Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ). Дарья написала письмо солдату «Спасибо, спасибо, спасибо за тысячи спасенных жизней».

Анастасия Гончарова, журналист по профессии, патриот по призванию. Анастасия - человек с гражданской позицией и иногда выражает ее поэтическим словом. Редакция отметила ее стихотворение «Воинам».

Конкурс не только поддержал создателей Z-контента, но и дал возможность участникам конкурса выразить свою гражданскую позицию, сказать спасибо воинам, которые в зоне СВО отстаивают рубежи Родины и русского мира.