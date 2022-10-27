Конкурс «ZOV»: баллада

Еще одно поэтическое произведение от Анастасии Гончаровой публикуем в рамках творческого конкурса «ZOV», объявленного редакцией "Урал-Пресс-Информ" (Челябинск).

Анастасия живет в Москве, по профессии журналист, по убеждениям патриот.

Песнь былинная Богатырская правда У заветной пристани - корабли, То вернулись издали все лодьи. Всё гребцы могучие на вёслах, Всё воины великие на конях. Припев: Гусли златострунные вы мои, Вы играйте тем мужам до зари. Исцеляйте милые, другарей - Сыновей-защитников, богатырей. Во поход за правдою они пошли, Земли святорусские в огне были. Шли со словом грамотным, могутным, Под покровом Матушки-Богородичным. Раsплодилась sлабость по тем землям, Но не долго царsтвовать там враsям. Русичи прекрасные на конях - Нелюди попрятались, их душит страх. Все враsи отправились на свой шосток, Как открыло утро зари восток. Солнце ликом огненным разлилось, У потомков викингов всё вспомнилось. Вспомнились пиратские выходки, Вспомнились набеги во Святой Руси, Как драккары под воду в огне ушли, И сложили головы викинги. С той поры не трогали русских мест, Стороною бегали, всё на вест.... Так на весте что-то и прижилоsь, А потом по миру разползлоsь. Щупальца огромные отроsли, До Расеи-Матушки дополsли. Тянутsя, тщедушные, невдомёк, Что их ждёт погибельный огонёк. Память, вишь, пиратская коротка, Сила ж богатырская в Руси жива! Багровеет утренний Восток - Викинг отправляется на свой шосток. У заветной пристани - корабли, То с войны вернулися все лодьи. Всё гребцы могучие на вёслах, Всё воины великие на конях. Припев: Гусли златострунные вы мои, Вы играйте тем мужам до зари. Исцеляйте милые, другарей - Сыновей-защитников, богатырей.

Приглашаем принять участие в конкурсе всех желающих, он продлится до конца года. Выбор жанров не ограничиваем – присылайте письма, эссе, рисунки, спичи, стихи на адрес maineditor@uralpress.ru с пометкой «Конкурс «ZOV». Лучшие авторы получат специальные призы!