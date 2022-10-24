Конкурс «ZOV».«Под честью своего мундира Вы бережёте честь и целостность Руси»!

На конкурс творческих работ «ZOV» Информационного агентства «Урал-Пресс-Информ» прислала стихи Анастасия Гончарова. Она журналист по профессии, живет в Москве. Анастасия - человек с гражданской позицией и иногда выражает ее поэтическим словом. Сегодня каждый из нас стоит перед выбором, главным в своей жизни. Анастасия свой выбор сделала, она на стороне России, на стороне Правды.

Нашим воинам

Вам поет колыбельную ветер,

Защищая от западных смерчей.

Русский, вольный, наполненный светом,

Тот, что дует из глуби столетий.

Он наполнен родовичей силой,

Мощью ангелов златокрылых.

Выдувает все подлые sтрахи/,

Замещая их покоем и миром.

Вам поет колыбельную ветер,

Усыпляя тело, пробуждая душу.

Исцеленные, встаете на рассвете.

Ветер продолжает шептать в уши:

«Слушай сердца зов,

Слушай духа глас,

Знай – с тобою Бог,

С Богом! В добрый час!»

Воинам

Мужчины, берегите друг друга!

Зачем-то случилась эта война....

Тем, кто возлелеял её, она "подруга",

Кому-то "мать" или "сестра".

Мужчины, воины родные!

Все силы светлые за вас!

За вас, за вами, с вами - вся Россия!

Бог с вами, Он же всегда в вас!

Вы правое ведёте дело!

Земля прапрадедов горит -

Горит от нечисти бандеры,

Ваш меч священный жар сей остудит!

Булатной сталью истина прольётся -

Да превратится сталь в божественной росы поток!

Всё человеческое спящее проснётся,

Русь Киевская очи распахнёт.

Вздохнёт, смахнёт дурмана морок,

Навозышей с себя стряхнёт.

Освободителей законных

Отпраздновать Победу

В терём свой златый позовёт.

Родные люди, родные души!

Один народ,

Искусственно разделенный на два,

А то и больше.... -

Нет этого хуже!

Ведь всё едино - это заповедь Творца!

Мужи великие России!

Светые воины Земли!

Под честью своего мундира

Вы бережёте честь и целостность Руси!

ххх

Война.

Писать об этом больно.

Кто был на ней,

Не хочет вспоминать.

А вот Победу,

Как дружили, жили (!!) -

У святовоинства не отобрать!

Мечтали прадеды

И по мечте той светоносной

Шли в бой за Миром

За Землю-Мать, шли за народ.

Война закончилась для них победоносно!

Для нас, для правнуков, - она опять идёт!

Идёт и жжёт сердца и души человеков,

И понимаешь, что всё это время она шла!

Уйдя со света в подземелья,

Она окрепла, обнаглела, расцвела.

Конечно, битва Человека и вразины

Из глубины веков ведёт отсчёт,

Но надо знать, что не всегда так было,

А человек - творец,

За ним весь мир Земной идёт.

За ним и с ним восходит всё Земное,

И в этом смысле человек - венец

Природы.

Стань же самим собою!!!

ххх

Как важно сохранять Мир в Душе,

Когда где-то рядом бушует война.

Война, не считанная с книжных страниц -

Война, что засела в человечьих сердцах.

Война, что требует всё новых жертв,

Закручивая смерчем живое вокруг.

Но мы сохраняем Мир в Душе -

Мы разрываем этот смертельный круг.

Мы единяем Любовь и Добро,

Мы взращиваем Мир в Душе своей,

Свечою нетленной струится тепло

К сердцам, что под гнётом военных дней.

Как важно сохранять Мир в Душе!

Так здоровые клетки мощь берегут,

И если хворь вдруг найдёт в теле лаз,

То здравые её в порошок сотрут.

Сотрут в порошок, изгонят взашей,

А ослабленным клеткам огня дадут,

Чтоб было чем согреть очаг,

Пока непростые дни идут.

Так и люди как здравые клетки их душ

Несут сохранённый Мир в себе.

Чем больше будет нас таких,

Тем раньше наступит Мир на Земле.

Тем раньше вздохнёт с облегчением Мать,

Земля-Мать и Мать молодого бойца,

Вселенная-Мама расправит крыла

И станет всех нас обнимать!

ххх

Разтекается мысль, разтекается,

Омывает древесную плоть.

Векшей огненной вниз устремляется,

Серой мысью - в небесный поход.

Солнце шлёт свои рыжие весточки

Через древо в глубины Земли.

А ответ на хвосте несут белочки,

Что украсились пудрой золы.

Древо это - Миров единение:

Ветви вьются в небесный покой,

Тело древа - в людском измерении,

Корни мысль несут в Мир под землёй.

Древо это с начала Миров стоит

И впредь будет крепко стоять.

Его не вырубить топором,

Не утопить, не взорвать, не предать.

Древо это - вместилище Знания,

Обережный незыблемый столп.

Ты вкушаешь плоды осознания

Того вкуса, к какому готов.

Даже яблоко может быть разное,

Это знаем мы наперёд.

Али кислое? Али сладкое?

А, может, и в райском червь с ядом живёт?

Много плодов народом мы скушали

За великий времени ток.

И червивых выше меры накушались!

Пробил час вкусить антидот.

Просыпается братия спящая,

Мутным был дурманящий сон.

Проясняется настоящее,

Вспоминается божий закон.

Роса древа того светоносная

Струится благодатным дождём,

Расцветает буйными вёснами,

Возрождает жизни узор.

Раздышались мы полными грудями,

Наглотались познания рос.

Честь Руси нашей матери на кону -

Гонит в шею червя дружный рус.

Для кого-то игра, для кого-то жизнь.

У червей в ходу - колода стран.

Тысячелетия играют игру,

А сейчас пан или пропал.

Разтекаясь мыслью по древу,

Песнь поёт вещий боян.

Из глубин старины изрекает:

Пришёл гаду срок - червь пропал.

Словарик:

Векша и мысь - то же что и белка

ххх

Россия! Слышу сердца стук!

Звучит сердцами миллионов в унисон!

То русским духом на всю Землю пахнет!

И лес таёжный рук

Разносит этот звон!

И тот, кто множил зло, стремительнейше чахнет!