Откликнись на «ZOV» - творческий конкурс «УПИ»

Редакция информационного агентства «Урал-пресс-информ» (Челябинск) объявляет конкурс творческих работ по теме специальной военной операции «ZOV». К участию допускаются все, кто хочет выразить свою поддержку участникам СВО – словом, графикой, рифмой, рисунком.

Присылайте стихи, песни, плакаты, видеоролики, клипы, рисунки, эссе, письма и рисунки солдатам – по жанрам строгих ограничений нет. Отправляйте материалы на адрес maineditor@uralpress.ru с пометкой «Конкурс «ZOV».

Публиковаться они будут в разделе «Сюжеты» на сайте агентства. Подведение итогов состоится в преддверии новогодних каникул. Лучшие авторы получат специальные призы!