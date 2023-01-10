Консультация юриста: что делать родителям, если из-за погоды отменили занятия в школе

На вопросы читателей агентства «Урал-пресс-информ» отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

– Из-за мороза у детей отменили школьные занятия. Боимся оставлять их дома без наблюдения взрослых. Обязан ли работодатель в такой ситуации предоставлять родителям дни отдыха?

– Законодательством на работодателя не возлагается подобной обязанности – предоставлять работникам время для ухода за детьми в связи с отменой школьных занятий из-за погодных условий.

Но если работник желает находиться с детьми на этот период, можно использовать следующие возможности: коллективным договором предприятия работникам, имеющим детей, могут предоставляться дополнительные отпуска без сохранения заработной платы (статья 263 ТК РФ); работник по согласованию с работодателем может оформить дни в счет очередного отпуска либо отпуск без сохранения заработной платы; а также по согласованию с работодателем работник при наличии возможности может быть переведен на дистанционную работу.

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