Консультация юриста: Если сотрудники мерзнут на рабочем месте, работодателя могут оштрафовать

– Я – швея. У нас в цехе зимой очень холодно: температура от +17 до +19. Должен ли работодатель хотя бы сократить продолжительность рабочего дня?

– Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда (абз. 4 ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 214 ТК РФ). Юрлица и ИП обязаны выполнять требования санитарных правил (и иных нормативных правовых актов РФ) к организации рабочих мест.



Так, на рабочих местах должны соблюдаться предельно допустимые уровни температуры в зависимости от уровня энерготрат организма.



Профессия швеи относится к категории Iа: для них нижний предел допустимой температуры в холодный период года должен составлять 20,0 - 21,9 °C, а верхний - 24,1 - 25,0 °C (п. п. 28, 29, таблица 5.2 СанПиН 1.2.3685-21). То есть температура +17-+19 – это низкая температура для вашего рабочего места.



При температуре ниже допустимых диапазонов работодателю надо не сокращать продолжительность рабочего дня, а либо обеспечить температуру воздуха в допустимых пределах, либо приостановить работу. В зависимости от ситуации возможны также иные варианты – например, перевод по соглашению на дистанционную работу.



Важно! Если работодатель не приостановил работы, когда температура воздуха на рабочих местах в помещениях вышла за пределы допустимых значений, ему грозит ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ за несоблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов. Например, для юридических лиц это влечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



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