19.01.2023
Дело об убийстве челябинки, чье тело нашли у мусоперерабатывающего завода, передано в суд
19.01.2023
В Челябинске автобусы оборудуют системой интеллектуального мониторинга
19.01.2023
Консультация юриста: Если сотрудники мерзнут на рабочем месте, работодателя могут оштрафовать
19.01.2023
Аферисты стали представляться сотрудниками следственного комитета Челябинской области
19.01.2023
Детская хоровая капелла из Челябинска завоевала Гран-при фестиваля «Песни над Невой»
19.01.2023
Жительницу Кыштыма лесбиянка шантажировала интимным видео
Консультация юриста: Если сотрудники мерзнут на рабочем месте, работодателя могут оштрафовать
На вопрос отвечает технический инспектор Федерации профсоюзов Челябинской области Степан Горбунов
10.01.2023
Консультация юриста: что делать родителям, если из-за погоды отменили занятия в школе
29.12.2022
Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте
26.12.2022
Консультация юриста: как оплачивается работа в праздники
23.12.2022
Консультация юриста: Падение на улице – это не производственная травма
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
17.01.2023
Студенты медколледжа Кыштыма замерзают в аудиториях и общежитии, возбуждено уголовное дело
17.01.2023
Сирота из Магнитогорска утверждает, что чиновники дали ему квартиру женщины, которая находится в психушке
16.01.2023