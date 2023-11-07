Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?

Жители Челябинской области периодически задают Федерации профсоюзов региона вопрос о том, как взыскать с работодателя зарплату за отработанное время, если никаких договоров не оформлялось, – обращаются за консультацией на горячую линию.

Как отмечают в Федерации профсоюзов, речь идет о ситуациях, когда работодатели озвучивали южноуральцам объем работы лишь по телефону, и эти разговоры не записывались - то есть никаких доказательств выполненной работы нет.

Ситуацию комментирует юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова:

- В таких случаях мы чаще всего говорим: «Никак». Нужны доказательства выполнения работы! Неоформление трудовых или гражданско-правовых отношений влечет за собой нарушение прав человека, выполняющего работу. Есть риск не только не получить заработную плату, но и при несчастном случае остаться без гарантированной помощи и выплат. Оформление договора – это гарантия получения причитающейся заработной платы, соблюдение норм труда.

Что должно быть прописано в договоре? Условия работы: где, когда, объем; условия оплаты.

Доказательствами выполнения работы может служить переписка в мессенджерах, электронной почте, смс-сообщениях, а также запись телефонных разговоров.

В некоторых организациях есть специальные приложения, где ведется переписка между работником и работодателем, ведутся расчеты с работником.

При наличии переписки либо расчетов в приложениях делайте скриншоты - для того, чтобы у вас остались доказательства.

Узнать больше о важности оформления трудового договора можно по телефону: 263-14-83; 8-900-028-02-08 (Viber, WhatsApp, Telegram), а также задать интересующие вопросы можно по электронной почте: yurist@chelprof.ru.