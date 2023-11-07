07.11.2023
Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?
07.11.2023
Жители Кадровика тонут во тьме и надеются обрести твердую почву под ногами и увидеть свет
07.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 ноября (18+)
07.11.2023
Челябинск остро нуждается в медсестрах и воспитателях, сварщиках и слесарях
07.11.2023
В Челябинской области по «гаражной амнистии» зарегистрировано 3 900 объектов
07.11.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Пекинской
Консультация юриста: как взыскать с работодателя плату за труд при отсутствии договора?
31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
16.10.2023
Консультация юриста: имеет ли сотрудник с ребенком-инвалидом право на дополнительные выходные?
03.10.2023
Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?
18.09.2023
Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023