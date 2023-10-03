Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?

- В нашей организации меняется собственник. Может ли он уволить прежних работников?

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова:

– При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть трудовой договор только с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером (статья 75 Трудового кодекса РФ).

Для расторжения трудовых договоров с другими работниками у нового собственника оснований нет. При этом новый владелец организации должен уведомить работников о смене собственности.

Работники и сами могут отказаться от продолжения работы, что повлечет расторжение трудовых договоров в соответствии с пунктом 6 статьи 77 ТК «Отказ от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией».

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