03.10.2023
Жители копейского поселка пожаловались Алексею Текслеру на жизнь без горячей воды
03.10.2023
Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?
03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
02.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 октября (18+)
02.10.2023
Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов
02.10.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Цинковой снова продлили
Консультация юриста: может ли новый собственник уволить прежних работников?
18.09.2023
Консультация юриста: имеет ли работодатель право не отпустить работника в учебный отпуск?
14.09.2023
Консультация юриста: нужно ли проводить обучение охране труда, если изменилась должность сотрудника?
11.09.2023
Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске
08.08.2023
Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023