Консультация юриста: сверхурочная работа на оборонном предприятии

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Работаю на предприятии, выполняющем оборонный заказ. Работодатель обязывает постоянно задерживаться на работе и выходить в выходной день, законно ли это?

– Правила привлечения сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса к сверхурочной работе определило Правительство РФ. Порядок установлен постановлением Правительства от 1 августа 2022 г. N 1365 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах".

Что изменилось?

Теперь можно привлекать к сверхурочной работе работников организаций оборонно-промышленного комплекса, а также любых предприятий, которые работают с гособоронзаказом в рамках «спецмер» без согласия работников. Исключение составляют работники с инвалидностью, женщины с детьми до трех лет, одинокие родители с детьми до 14 лет и семьи с детьми-инвалидами.

Чтобы изменить график работы, достаточно предупредить сотрудника за три дня.

Привлекать работников к труду можно и в выходные, и в праздничные дни с аналогичной доплатой.

Сотрудника можно отозвать из отпуска, также предупредив об этом за три дня.

Тем не менее за работником закрепляются права:

Дополнительная работа должна длиться не более четырех часов в день и оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Еженедельно работник должен отдыхать не менее 24 часов непрерывно, при этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца.

Важно!

Привлекать работников оборонной сферы без согласия к сверхурочной работе можно в течение года после введения «спецмер», по истечении года при необходимости продления «спецмер» Правительством РФ должен быть принят новый нормативный правовой акт.

Получить консультацию юриста можно по телефону 263-14-83,

Viber, WhatsApp, Telegram: 8-900-028-02-08,

Эл. почта: yurist@chelprof.ru