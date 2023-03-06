06.03.2023
Консультация юриста: сверхурочная работа на оборонном предприятии
06.03.2023
Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области снижается
06.03.2023
В Миассе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы
06.03.2023
На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничение движения
06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
06.03.2023
В ЮУрГАУ состоялся круглый стол на тему профилактики экстремизма
Консультация юриста: сверхурочная работа на оборонном предприятии
03.03.2023
Консультация юриста: нужен ли медосмотр при переводе водителя
27.02.2023
Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ
20.02.2023
Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем
13.02.2023
Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023
Железобетонно! Амфитеатру у «Юности» быть
03.03.2023
Внимание: на трассе М-5 в Челябинской области снова введено ограничение движения
03.03.2023
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023