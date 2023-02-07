Консультация юриста: увольнение на испытательном сроке

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

- Обязан ли работодатель дать обоснование увольнения в период испытательного срока?

– Часто работодатели считают, что, взяв на работу сотрудника с испытательным сроком, его можно уволить в период испытания в любое время, не объясняя причин, с формулировкой «НЕ ПРОШЕЛ ИСПЫТАНИЕ». На самом деле это не так.



Часть 1 статьи 71 Трудового кодекса РФ говорит о том, что при неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде.



Работодателям на заметку.

Даже если работник на испытательном сроке привлечен к дисциплинарной ответственности, на результат испытания это не влияет (это сложившаяся судебная практика). Работодатель обязан обосновать увольнение в случае, если работник не прошел испытание.



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