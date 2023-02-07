07.02.2023
Консультация юриста: увольнение на испытательном сроке
07.02.2023
Индустриальный парк ММК демонстрирует уверенный экономический рост
07.02.2023
Содержание улично-дорожной сети
07.02.2023
Челябинские таможенники оставили россиян без орехов
07.02.2023
«Уральский вальс» закружит челябинцев
07.02.2023
В Челябинской области иномарка врезалась столб, пассажирку зажало внутри
Консультация юриста: увольнение на испытательном сроке
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Консультация юриста: психиатрическое освидетельствование для сотрудников детского сада
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Консультация юриста: Как стать донором крови
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Консультация юриста: водитель должен иметь удостоверение при себе
24.01.2023
Консультация юриста: как получить ссуду в кассе взаимопомощи
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023