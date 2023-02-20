Консультация юриста: законна ли прослушка телефонов работодателем

На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова.

– Работодатель в офисе установил видеонаблюдение, на рабочие телефоны поставил прослушку. Сейчас он требует установить программу для прослушивания телефонных разговоров на мобильные телефоны. Законно ли всё это?

– Данный вопрос необходимо разделить на две части. Отдельно рассмотрим правомерность контроля на рабочих местах и прослушки личных телефонов сотрудников.

Контроль на рабочих местах

Установить видеонаблюдение и прослушивающие устройства на рабочих местах работодатель имеет право – в целях обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы, а также обеспечения сохранности имущества. Это закреплено статьей 22 Трудового кодекса РФ.

О таком условии работы сотрудник обязательно должен быть предупрежден. Установление формы контроля – видео- и аудиофиксации – закрепляется локальным нормативным актом работодателя. С документом работники должны быть ознакомлены под подпись, должны дать письменное согласие работодателю на обработку персональных данных.

Личный телефон работника

А вот требовать от работника установки на личный мобильный телефон каких-либо программ, позволяющих следить за ним (прослушивание, запись разговоров и т.п.), работодатель права не имеет, так как часть 1 статьи 23 Конституции РФ закрепляет право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Согласно части 1 статьи 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

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