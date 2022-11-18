Коркинская школьница исполнила мечту и прошла стажировку у московского дизайнера

Пятнадцатилетняя Ангелина Кидрасова из Коркино в этом году стала победителем Всероссийского конкурса в области дизайна одежды, который проходил в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Призом для юного модельера стала стажировка в Москве у дизайнера Юлии Далакян, а также участие в закрытом модном показе.

Во время стажировки Юлия Далакян провела разбор эскизов коркинской школьницы, поделилась с ней своим профессиональным опытом и личными лайфхаками по созданию модный образов. Ангелина также узнала, как создать собственную коллекцию одежды, и получила ответы на свои вопросы от наставника проекта «Поколение М». Завершением стажировки стало участие в подготовке модного показа бренда Юлии Далакян – девушка побывала на бэкстейдже, увидела, как устроена работа дизайнера изнутри, и даже засветилась в столичной светской хронике.

«Южноуральские школьники всегда активно участвуют в конкурсах «Поколения М» и приносят победы в копилку нашего региона – это и фотонаправление, в котором наши земляки становятся призерами третий год подряд, онлайн-прослушивания ГИТИСа, которые уже помогли челябинским старшеклассникам стать ближе к мечте и поступить, а также конкурсы рисунков для самых маленьких, благодаря которому шестилетняя Лада Долгова из Кыштыма выиграла экскурсию на анимационную студию, где создаётся её любимый мультсериал. Модное направление не стало исключением. История успеха Ангелины Кидрасовой ещё раз доказывает, что доступ в интернет и цифровой проект МТС открывают ребятам безграничные возможности, помогают юным талантам учиться новому и заявлять о себе, независимо от того, где они живут – в столице или в небольшом городе», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

В апреле этого года Ангелина и более сотни других южноуральских подростков загрузили свои эскизы на сайт проекта pokolenie.mts.ru для участия в региональном конкурсе, который проводила МТС в рамках модного показа «FashionDay «Поколения М». Дизайнер Игорь Гуляев провёл творческую встречу, а также открытое портфолио-ревью для начинающих дизайнеров Челябинской области – участников конкурса «MTS-Fashion». Кульминацией образовательного проекта «FashionDay «Поколения М» в столице Южного Урала стал показ коллекций модного дома IGOR GULYAEV и молодых дизайнеров-студентов из Челябинска.