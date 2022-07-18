Коронавирус не ушел: профилактика COVID-19 в летний период

Роспотребнадзор рекомендует россиянам не забывать о простых мерах предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, который, к сожалению, находит новые жертвы.

«Эти же меры помогут вам, вашим друзьям и близким снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом», - отмечают в ведомстве.

При плохом самочувствии необходимо избегать контакта с окружающими, даже если у вас отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, до тех пор, пока симптомы заболевания (насморк, боль в горле, боль в голове и конечностях, кашель, повышенная температура или лихорадка, одышка, общая слабость) не пройдут окончательно.

«Следите за своим состоянием здоровья. Если вы почувствовали, что заболеваете и симптомы болезни нарастают, немедленно обратитесь за медицинской помощью, вызовите врача на дом и следуйте его рекомендациям. Лечитесь и принимайте лекарства только по назначению врача», - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Необходимо регулярно проветривать помещения (желательно в течение 30 минут). Эта мера профилактики сводит риск заражения к минимуму в пространствах, где вы находитесь вместе с другими людьми (зал ожидания, рабочее место, частные встречи дома).

«Защитите себя от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации. Помните, что рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода, для того чтобы поддерживать необходимый уровень иммунитета для борьбы с этим коварным заболеванием. Мойте руки! Мытье рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье», - напоминают в Роспотребнадзоре.

В местах массового скопления людей рекомендуется использовать маску. Это особенно важно для уязвимых категорий населения, в число которых входят люди с хроническими заболеваниями.

По данным минздрава Челябинской области на утро 17-го июля, за последние сутки в регионе выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у троих детей школьного возраста.

Число больных ковидом на Южном Урале, по данным на утро воскресенья, составляло тысячу 712 человек.

Отметим, в регионе отмечается незначительный, но все же рост числа выявляемых за сутки случаев заболевания COVID-19.