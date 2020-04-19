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Коронавирус пришел еще в два муниципалитета Челябинской области

Общество
Сегодня, 11:41
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области добавились заболевшие коронавирусной инфекцией Covid-19 выявлены уже в 18 муниципальных образованиях региона. За сутки добавились два новых муниципалитета: Трехгорный (71-летний и 74-летний жители) и Катав-Ивановский район (один).

Глава Трехгорного Евгений Сычев рассказал о первых двух подтвержденных случаях коронавируса в городе: «Житель нашего города, пенсионер, находился на обследовании в Москве и вернулся в Трехгорный 9 апреля. А 10 апреля был самоизолирован и взят в тот же день под медицинское наблюдение. У него были зафиксированы признаки ОРВИ, осмотр был проведен на дому медицинским работником».

По словам мэра, пенсионер письменно отказался от госпитализации и остался на самоизоляции со своей женой в одной квартире. Через неделю и у нее были выявлены симптомы заболевания. «По результатам лабораторных обследований, полученных из Челябинска 18 апреля, у них была подтверждена коронавирусная инфекция (по результатам одного анализа) и эти люди были изолированы в инфекционное отделение», - уточнил глава. На территории города продлен особый режим работы КПП до 30 апреля 2020 года.

Среди госпитализированных в регионе появились и три жителя других областей (они приехали на Южный Урал из Москвы и Ленинградской области).

Помимо этого в списке муниципалитетов с коронавирусом: Челябинск – 34 человека (, за сутки добавились четверо, выписаны по выздоровлению – 19, в том числе двое – за последние сутки), Магнитогорск – 14 (за сутки добавились трое, всего выписаны четверо, остальные продолжают лечение), Кизильский район – семь человек (пятеро выписаны, двое продолжают лечение), Бреды – четверо (трое выписаны, один продолжает лечение), Снежинск – трое (продолжают лечение), Верхнеуральск – двое (оба выписаны), Миасс – двое (один выписан, один продолжает лечение), Златоуст – двое (один выписан), Ашинский район – двое (продолжают лечение), Сосновский район – один, Копейск – один (в больнице), Коркинский район – один (в больнице), Красноармейский район – один, Чебаркульский район (в больнице), Уйский район – один (продолжает лечение), Верхний Уфалей (в больнице).

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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