Котова вместе с главным полицейским Челябинска открыла новый пункт полиции

Во взаимодействии с администрацией Челябинска в Металлургическом районе по адресу Шоссе Металлургов, 11 открылся новый участковый пункт полиции. На торжественном открытии были глава Челябинска Наталья Котова и начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов.

Участковый пункт полиции оборудован необходимой мебелью и техникой для оперативной работы сотрудников полиции и комфортного размещения граждан, пришедших на прием.



«На информационных стендах размещена правовая информация для граждан, а также профилактические материалы по предупреждению преступлений.

В обслуживании данного пункта находятся около 80 многоквартирных жилых домов, в которых проживают 14 тысяч граждан», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.



Полицейские также информируют, что с 4 октября 2021 года на территории города Челябинска стартует ставшая уже традиционной, профилактическая акция «Ваш участковый».



Цель акции - наладить взаимодействие с населением, ведь в числе первоочередных задач участковых уполномоченных полиции стоит профилактическая работа с гражданами по предупреждению правонарушений и преступлений на административном участке.



В рамках акции участковые уполномоченные полиции посетят квартиры и дома граждан, раздадут визитки со своими контактами и профилактические памятки по преступлениям.

Сотрудники полиции напоминают – в случае совершения противоправных деяний, необходимо обращаться в полицию.