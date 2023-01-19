Крещенская ночь в Челябинской области прошла без происшествий

Челябинские полицейские обеспечили охрану общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Крещению Господня. Возле купелей также дежурили сотрудники МЧС и скорой помощи. Более пяти тысяч челябинцев в этом году совершили крещенский обряд.

С 18 на 19 января 2023 года в храмах и церквях города Челябинска прошли религиозные богослужения, посвященные Крещению Господня. На всех мероприятиях, дежурили сотрудники полиции, а также представители добровольных народных дружин и казачьих объединений.

Как сообщали в УМВД России по городу Челябинску, на шести специально оборудованных купелях охрану общественного порядка осуществляли сотрудники челябинского гарнизона полиции. Также на купелях дежурили сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения заторовых и аварийных ситуаций вблизи мест пребывания граждан инспекторы ДПС ГИБДД осуществляли распорядительно-регулировочные действия. Для автовладельцев были оборудованы места для парковки транспортных средств.

По данным МЧС региона, всего купели Челябинской области посетили более 12 тысяч человек. Часть купелей приостановила свою работу, остальные продолжат функционировать сегодня. График работы официальных купелей определяется муниципалитетами, эту информацию можно уточнить на официальных сайтах муниципальных образований. До официального закрытия мест крещенских купаний сотрудники МЧС России будут нести дежурства на каждой из таких купелей.

В общей сложности для обеспечения безопасности населения на крещенских мероприятиях задействовано 262 сотрудника и 50 единиц специальной техники. Благодаря всем предпринятым мерам в ночное время на крещенских купелях нештатных ситуаций допущено не было.

После окончания своей работы купели будут засыпаны льдом и снегом во избежание нештатных ситуаций.