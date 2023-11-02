«Кубок чемпионов КВН» - в Челябинске состоится масштабное мероприятие

В День КВН, восьмого ноября, в Челябинске состоится отборочный этап масштабного всероссийского проекта «Кубок чемпионов КВН».

В региональном этапе примут участие команды Южного Урала, которые в 2023 году представляли Челябинскую область в ключевых лигах Международного союза КВН. Это полуфиналисты Премьер-лиги: «Евразия», «Диккенс, например» и Кременкульский дом культуры «Родня», а также команды-участницы телевизионной Первой лиги «Олег» и «УралГУФК». Победитель регионального Кубка получит пропуск во второй этап проекта.

В рамках юбилейного XXXV Международного Фестиваля команд КВН «КиВиН 2024», который, по традиции, пройдёт в Сочи, состоится второй этап проекта – большой финал, участники которого поборются за главный приз – один миллион рублей.

Кроме этого, командам будет дана возможность принять участие во всех мероприятиях Фестиваля – от развлекательных программ до учебных мастер-классов и школы КВН с участием редакторов Высшей лиги и руководства ТТО «АМИК».

Всего в рамках проекта участие примут несколько десятков лучших команд Клуба Весёлых и Находчивых из 50-ти регионов России. «Кубок чемпионов КВН» – отличная возможность заявить о себе, отметили организаторы мероприятия.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Челябинской области, Администрации города Челябинска.