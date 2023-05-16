16.05.2023
Южноуральские ориентировщики произвели фурор на первенстве России
16.05.2023
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
16.05.2023
На Зюраткуле выхаживают новорожденного лосенка, который потерял маму в горящем лесу
16.05.2023
В Озерске осужден сотрудник ритуальной фирмы, который нанял стрелка для устрашения конкурента
16.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района оставили на свободе
16.05.2023
В Магнитогорске увековечили имя главного архитектора
КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале
31.03.2023
Челябинские КВНщики покоряют телевизионные лиги Клуба веселых и находчивых
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
06.03.2023
КВНщики из Челябинска заняли первое место в 1/8 финала Высшей лиги КВН
02.03.2023
«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023