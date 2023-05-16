КВН в Челябинске: участники лиги «Открытая Уралка» встретятся в четвертьфинале

Игры четвертьфинала лиги КВН «Открытая Уралка» (12+) пройдут 18 мая в Челябинске в ДК Железнодорожников. За выход в полуфинал будут бороться 14 команд.

Каждый зритель обязательно найдёт себе юмор по вкусу, ведь на сцене выступят 14 абсолютно разных команд: опытные и новички, дети и взрослые, студенты и люди с ограниченными возможностями. Все они сойдутся в юмористической схватке за проход в полуфинал.

Членам жюри, в числе которых участники телевизионных лиг КВН, предстоит оценивать команды в двух конкурсах: традиционное «Приветствие» и импровизационная «Ситуация».

Как рассказали в пресс-службе уральской лиги, все четвертьфиналисты уже проходят редакторские просмотры, под предводидельством опытных КВНщиков: Егора Шанского, Алексея Тутаева и Ильи Спиридонова, а также работают с кураторами, набираются опыта и совершенствуют свои сценические навыки.

Организатором игр лиги выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке Администрации города Челябинска, Управления по делам молодежи администрации города Челябинска.

За новостями челябинского движения КВН можно следить в официальной группе Центральной Уральской лиги Вконтакте или в Телеграм-канале.