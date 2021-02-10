В Чесме будут судить серийных «любителей» чужих овечек и коней

«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

Максим Куляшов рассказал депутатам о том, что происходит с Ленинградским мостом

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

Гехт: Грипп не пришел и надеюсь, что не придет

В Челябинске Успенское кладбище будет расширено и сохранит статус «зеленой зоны»

Максим Куляшов рассказал депутатам о том, что происходит с Ленинградским мостом

Депутаты челябинской городской думы заинтересовались ходом ремонтных работ на Ленинградском мосту, являющемся одной из основных мостовых конструкций через реку Миасс, с большой транспортной и пешеходной нагрузкой.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов на заседании думской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству сообщил депутатам, что Ленинградский мост находится в аварийном состоянии и что эффекта от ремонта конструкции хватило бы ненадолго, поэтому потребовалась полная замена мостового сооружения.

Стоимость проекта составляет 998 миллионов 607 тысяч рублей. Подрядчик, выигравший конкурс на проведение строительных работ (компания «Уралмостострой») уже приступила к реконструкции.

Как отмечает пресс-служба гордумы Челябинска, в настоящее время смонтирован строительный городок, рабочие начали подготовку к основным работам. Окончательное перекрытие моста запланировано на май 2021-го года.

Автомобилистам в этот период придется пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан. Кроме того, на пересечении улицы Российской и проспекта Победы будет организован левый поворот для движения трамваев, идущих со стороны ЧТЗ.

В марте текущего года будет представлена скорректированная автобусная сетка, установлены дополнительные временные светофоры, которые будут регулировать движение во избежание заторов.

Депутаты спросили, каким образом пешеходы будут переходить через реку. И получили ответ, что для этого уже сделан бетонный мост с южной стороны. Движение по временному мосту для пешеходов планируется запустить в ближайшее время.

Мост будет полностью закрыт для движения на время реконструкции с мая 2021-го по июль 2022-го года. Окончательное открытие моста с движением трамваев намечено на сентябрь 2022-го.

В результате реконструкции Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону. По словам Максима Куляшова, расчетная пропускная способность моста в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.

Так как вопрос строительства моста является общественно значимым и вызывает интерес у жителей города, депутаты решили вернуться к нему ближе к лету.