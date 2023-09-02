02.09.2023
Гостем «Шоу Воли» на ТНТ стал уроженец Челябинска Александр Жаров
02.09.2023
Мэрия Челябинска сообщила о переезде боксеров «Алмаза» в новое помещение
02.09.2023
Студенты Высшей школы сервиса провели для детей Миасса открытый урок в «Солнечной долине»
02.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 2 и 3 сентября (18+)
01.09.2023
Более двух тысяч осужденных в Челябинской области сели за парты первого сентября
01.09.2023
Команды Челябинской области примут участие в полуфиналах ведущих лиг КВН
Мэрия Челябинска сообщила о переезде боксеров «Алмаза» в новое помещение
26.08.2023
Челябинский боксер завоевал золотую медаль чемпионата России
14.08.2023
Южноуральские боксёры пробиваются в мировой топ
30.05.2023
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023