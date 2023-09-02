Мэрия Челябинска сообщила о переезде боксеров «Алмаза» в новое помещение

Спортсмены одного из филиалов школы бокса «Алмаз» Челябинска переедут в новое помещение. Об этом сегодня, второго сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас филиал школы - зал бокса «Урал» - арендует помещение площадью 489 квадратных метров в здании по адресу: улица 40 лет Октября, 21. Собственник помещения принял решение продать принадлежащие ему «квадраты», уже есть покупатель – по этой причине воспитанники школы и тренерский состав переезжают в другое здание.

Челябинские власти уже подобрали зал в здании по улице 1-й Пятилетки, 17-А площадью 490 квадратных метров. Обсуждаются условия аренды, проходят необходимые согласования.

В мэрии отметили, что с собственником помещения на улице 40 лет Октября достигнуты договоренности о приостановке его продажи до момента окончательного выбора нового места для проведения тренировок и переезда школы бокса.