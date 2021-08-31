Металлурги ЧЦЗ собрали в школу 108 первоклассников

К нынешнему Дню знаний 1 сентября входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод традиционно вручил родителям, бабушкам и дедушкам 108-ми первоклассников новые портфели с полным набором канцелярских принадлежностей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», благодаря такому подарку от предприятия, родители первоклассников смогли сэкономить на подготовке к школе существенную сумму. Внутри каждого ранца более 30-ти наименований школьной канцелярии – дневник, тетради, карандаши, фломастеры и многое другое. Ортопедическая конструкция рюкзака убережет осанку первоклассников от перегрузки. Дизайн портфелей выполнен в нескольких вариантах: розовые, фиолетовые и нежно-бирюзовые для девочек, а такжеи серые для мальчиков. Все ранцы снабжены прочной фурнитурой и светоотражающими элементами. Кроме наборов для школы детей ждет полезный сюрприз – флешка с изображением символа ЧЦЗ – Цинкули. В каждый ранец вложена открытка с добрыми напутствиями от талисмана завода.

По словам директора по работе с персоналом и административным вопросам АО «ЧЦЗ» Константина Розенберга, в последние годы в семьях сотрудников ЧЦЗ наблюдается самый настоящий демографический взрыв. С каждым годом у металлургов все больше и больше первоклассников. Но это никак не повлияло на качество заводских подарков. Ранцы для первоклассников на ЧЦЗ вручают уже в двадцатый раз. Кроме детей сотрудников подарки получат и все воспитанники подшефного детского дома.

Для самых активных сотрудников ЧЦЗ в социальных сетях предприятия объявлен творческий конкурс на лучшую школьную историю. Победители получат в подарок полезный и яркий аксессуар - флешку по индивидуальному дизайну с изображением Цинкули.