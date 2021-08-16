Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий

Уникальный проект по созданию книги трудовых династий успешно реализован на Челябинском цинковом заводе, входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», первое издание объединило истории девятнадцати самых больших трудовых семей, чей суммарный стаж работы на заводе составил почти три с половиной тысячи лет. Печатное издание представляет собой подарочный альбом с фотографиями и краткими биографическими справками о династиях ЧЦЗ.

Рекордсменом по трудовому стажу стала семья Сумбаевых из шестнадцати человек. Их общий трудовой стаж – 395 лет. Среди представителей этой династии большое количество участников строительства и запуска предприятия. Основатели – дежурный по электролизу электролитного цеха Павел Иванович и его жена - аппаратчик выщелачивательного цеха Матрена Павловна пришли на предприятие в 1933 году и проработали на цинковом заводе по 25 лет каждый. Любовь к труду и профессии металлурга они передали детям и внукам: всего в династии Сумбаевых насчитывается три поколения. Каждый из представителей этой династии занял свое достойное место в трудовом коллективе и добился определённых успехов в своей профессии.

В числе самых крупных династий Челябинского цинкового завода и семья Минаковых из четырнадцати человек. Их суммарный стаж составил 347 лет. Родоначальник - Алексей Павлович Минаков устроился на завод в 1931 году и проработал здесь 36 лет. По стопам отца пошли и сыновья. Сейчас на предприятии трудится и третье, и четвертое поколение.

«Каждая из девятнадцати семей – это неотъемлемая часть истории Челябинского цинкового завода. Это пример преданности заводу и профессии. Работники предприятия, связанные родственными узами, стараются, как правило, не уронить марку фамилии. Отсюда добросовестное, ответственное, усердное отношение к выполняемым обязанностям. И пока существуют такие династии – сильна преемственность поколений», - отмечает начальник отдела по связям с общественностью ЧЦЗ Наталья Васильева.