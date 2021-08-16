16.08.2021
Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке
16.08.2021
Управляющие компании наказаны за мусор и некошеную траву
16.08.2021
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
16.08.2021
Курчатовский район Челябинска готовится отпраздновать свое 36-летие
16.08.2021
Челябинск присоединится к всероссийскому флешмобу #ЗА_танго
16.08.2021
Для обжига скульптуры на Аркаиме ушло пять кубометров дров
Металлурги ЧЦЗ создали книгу трудовых династий
16.08.2021
ЧЦЗ выступил партнером Кубка минпрома Челябинской области по настольному теннису
10.08.2021
Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора
10.08.2021
ЧЦЗ увеличивает инвестиции в реализацию экологических программ
10.08.2021
Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021