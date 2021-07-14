МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном

Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова (Магнитогорск, Челябинская область) выступил заказчиком на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. На сайте госзакупок появился электронный аукцион. Стартовая цена контракта чуть больше 275 миллионов рублей.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Ксения Перчаткина пресс-секретарь управления информационной политики МГТУ им. Г.И. Носова, комплекс будет строиться на территории образовательного учреждения, по проспекту Карла Маркса, дом 50/1. В нём будут заниматься и тренироваться не только студенты университета, но и жители города.

«Это будет отдельно стоящее двухэтажное здание. Рядом со спорткомплексом оборудуют площадку для игр в теннис, совмещенную площадку для игр в баскетбол и волейбол, 2 площадки для игр в мини-футбол, беговые дорожки по 400 метров, гимнастическую площадку (воркаут) с размещением спортивных тренажеров», - рассказал проректор по развитию инфраструктуры МГТУ им. Г.И. Носова Сергей Волков.

Спорткомплекс МГТУ им. Г.И. Носова спроектирован так, чтобы его могли посещать и маломобильные группы населения. Бассейн сможет единовременно принимать до 48 человек. В соответствии с генеральным планом, возле здания планируется вместительная парковка.

Строительство ФОКа будет профинансировано из федерального бюджета (предусмотрена субсидия на эти цели). Работы необходимо завершить в 2022 году.