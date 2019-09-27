Миллиардер из Магнитогорска предложил родной школе заработать деньги

Вчера, 26 сентября, в актовом зале школы №56 Магнитогорска (Челябинская область) собрались родители нынешних учеников, школьники, ветераны системы просвещения, учителя, журналисты, одноклассники Игоря Рыбакова. Известный бизнесмен, филантроп, основатель компании «Технониколь», человек «из списка Форбс» приехал в Магнитогорск, чтобы, по его словам, помочь родной школе - презентовать на ее примере свой способ поддержки образовательного процесса.

Как выяснилось, до 1989 года Игорь Рыбаков жил и учился в Магнитогорске. Его родная 56-ая школа сегодня имеет статус школы «с углубленным изучением математики», но и в те годы она собирала под своей крышей умных, одаренных ребят. Уехал их города металлургов будущий бизнесмен, поступив в московский вуз, и, как получилось, навсегда.

Встреча с Рыбаковым была анонсирована заранее. В школе знаменитого выпускника ждали, собрали выпускные альбомы тех лет, пригласили его одноклассников. Собравшимся пришлось немного подождать знаменитого гостя, как потом выяснилось, его задержали учителя, которые хотели лично перекинуться с ним парой слов.

Поприветствовав аудиторию, Рыбаков отметил, что рад вернуться в родную школу, а затем как заправский бизнес-тренер сразу же перешел к сути встречи.

Для начала он представил, причем достаточно убедительно, свою модель сегодняшней школы. По его мнению, школа должна стать центром социума, где дети будут не только получать знания, но и стремиться быть похожими на знаменитых выпускников разных лет. В качестве образца для подражания он предложил свою кандидатуру. Ну почему бы и нет. Учителя признались, что, несмотря на дерзкий нрав, Рыбаков всегда выделялся из толпы, обладая цепким умом, всегда придерживался своей точки зрения. И куда это его завело? В списки журнала «Форбс», ведь, по версии издания, Игорь Рыбаков входит в сотню богатейших людей планеты, являясь долларовым миллиардером. И это без лишних слов еще раз доказывает, что он достоин быть персоной для подражания.

Поддерживая образовательные проекты, Рыбаков считает, что знаменитые выпускники должны стать финансовой опорой для сегодняшних школ. Выпускники должны активно участвовать в жизни школы, помогать развивать и получать новые знания школьникам и учителям.

Школы, которые становятся центром социума и умело концентрируют вокруг себя единомышленников, уже есть. Именно таким образовательным учреждениям и помогает эндаумент-фонд Рыбакова. Каким образом? Школе выдается сертификат-гарантия на удвоение денег. В два раза больше станет любая сумма, которую соберет школьный совет. Соберет три миллиона рублей - фонд добавит столько же, соберет 700 тысяч рублей - взнос от Рыбаков-фонд станет таким же. Границ временных у фонда нет, работать он может до бесконечности.

Рыбаков привел удачный пример екатеринбургской гимназии «Корифей». Там включились в проект и собрали 21 миллион рублей, столько же добавил филантроп.

Как тратить средства решает совет фонда, в его состав входят, в том числе, основные дарители. Важно соблюдать главные условия: деньги не идут на ремонт спортзала или входной группы, средства можно направлять только на обучение детей и профессиональную подготовку учителей.

Условный сертификат на 30 миллионов рублей Игорь Рыбаков вручил директору школы Елене Кадушкиной. Бизнесмен призвал все заинтересованные стороны примкнуть к его проекту.

Следующим пунктом визита мецената стал магнитогорский государственный университет. Огромный зал вуза был забит до отказа, студенческая братия заранее бронировала участие во встрече, а потому тем, кто не смог предварительно зарегистрироваться, пришлось остаться за дверями.

Беседа со студентами была долгой, порой напряженной, но бесконечно захватывающей, ребята заваливали спикера вопросами, а он только этого и ждал, а потому взахлеб, подробно рассказывал, делился, заявлял.

Миссия Рыбакова оставила заметный след в культурной и предпринимательской жизни Магнитогорска и вполне может претендовать на главное событие уходящей осени.