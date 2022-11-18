Минздрав Челябинской области прогнозирует возвращение гриппа

В зимний сезон 2022—2023 годов специалисты минздрава Челябинской области прогнозируют возвращение гриппа. Это вызывает опасение экспертов: в 2020 и 2021 году заболеваемость гриппом была очень низкой, поскольку коронавирус «вытеснил», к тому же сработали маски и режимные ограничения.

За два года сформировалась большая популяция людей без иммунитета к гриппу, у которых встреча с вирусом может привести к тяжелому течению заболевания и осложнениям.

«По последним данным НИИ гриппа в некоторых регионах уже начал выявляться грипп H1N1, это штамм 2009 года, все мы его помним как «свиной грипп», мы тогда впервые столкнулись с таким серьезным вирусом, и летальность была достаточно высокой, вирус поражал и молодых людей, и беременных женщин, и детей, - отметила на впрос информагентства «Урал-Пресс-Информ» Агата Ткачева.

Штаммы вирусов гриппа постоянно эволюционируют, и в сезоне 2022—2023 годов эксперты ВОЗ рекомендовали России и другим странам северного полушария включить в состав вакцины против гриппа следующие штаммы:

A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 -

A/Darwin/9/2021 (H3N2);

B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)

«Вирус гриппа H1N1- это высокопатогенный грипп, протекает с формированием тяжелого респираторного дистрессиндрома, - подчеркнула министр. – Я прошу всех, позаботьтесь о себе, позаботьтесь о своих близких, направьте своих родителей, и обязательно вакцинируйтесь!»

Сегодня в Челябинскую область поступило 1 507 502 дозы вакцины «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп», которые содержат все те штаммы, рекомендованные ВОЗ.

За прошедшую неделю на Южном Урале вакцинировали чуть больше 120 тысяч человек, а всего вакцинировано более 1 000 000 человек (необходимо 60 % населения).

Особо медики просят обратить внимание на вакцинацию представителям группы риска, а именно: лицам старше 60 лет и лицам с хронической соматической патологией (сахарный диабет, избыточная масса тела, заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем). У таких пациентов заболевание гриппом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, протекают в тяжелой форме и крайне высокий риск летального исхода. Также к группе риска относятся беременные, дети до 3 лет, дети 3-6 лет – для исключения тяжелых заболеваний и сохранения здоровья маленьких граждан и их матерей.

Для создания достаточной иммунной прослойки и исключения вспышек в коллективах врачи также рекомендуют сделать прививки в организованных коллективах: лицам призывного возраста, студентам высших и средних специальных учебных заведений (возраст 18 лет и старше) и учащимся (возраст 0-17 лет включительно).