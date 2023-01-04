Миронов предложил Мишустину перенести часть нерабочих дней января на май

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением перенести часть новогодних выходных дней на май.

«Новогодние праздники в нашей стране отмечены продолжительным периодом нерабочих дней. Из-за этого не работают образовательные учреждения, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства. Становится затруднительным получить необходимые государственные и муниципальные услуги или обратиться за медицинской помощью», – пишет в своем обращении на имя премьер-министра Сергей Миронов.

Председатель партии СРЗП отмечает, что у большинства россиян во время продолжительных зимних праздников нет никакой возможности провести время с пользой для своей семьи, из-за этого растут случаи злоупотребления алкоголем.

«При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники», – подчеркивает Миронов.

Парламентарий считает целесообразным предложить правительству Российской Федерации рассмотреть возможность сокращения количества нерабочих дней в январе, увеличив их число в мае – с первого по девятое.

«В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос об оценке социально-экономических последствий переноса новогодних праздничных дней на майские праздники», – отмечает Сергей Миронов.