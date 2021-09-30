ММК отмечен за достижения в области экологии

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) получил диплом номинанта национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации «Строительство природоохранных объектов».

Члены жюри высоко оценили экологическую стратегию ПАО «ММК» и его природоохранную деятельность. Так, ММК планомерно сокращает воздействие на окружающую среду. Благодаря строительству новых коксовой батареи №12, доменной печи №11, а также ряда природоохранных объектов к 2025 году уровень выбросов парниковых газов на ММК снизится до 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня).

«Устойчивое развитие и реализация экологической программы – приоритетные направления развития ММК, – подчеркнул представитель компании Дмитрий Кучумов, принимая диплом «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021». – Наша компания использует передовые технологии, модернизирует производство, строит новые природоохранные объекты».

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», все это позволило комбинату значительно снизить выбросы вредных веществ за последние несколько лет.

«Реализация ESG-инициатив – неотъемлемая часть общей стратегии развития ММК, поэтому мы продолжим снижать углеродный след и повышать экологичность производства», - добавил Дмитрий Кучумов.