ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) получило благодарность специальной комиссии IV Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

Комиссия высоко оценила строительство аспирационных систем кислородно-конвертерного и электросталеплавильного цехов ММК, запущенных в работу в этом году. Благодаря новым объектам Магнитогорский металлургический комбинат будет улучшать экологическую обстановку вокруг, ведь новые аспирационные системы соответствуют наилучшим доступным технологиям и имеют эффективность очистки на уровне свыше 99 процентов.

Комплекс газоочистных установок ККЦ при производительности 7,4 миллиона кубометров в час обеспечит улавливание 20,1 тысячи тонн пыли в год. Производительность комплекса газоочистных установок ЭСПЦ составляет 4,7 миллиона кубометров в час, что позволит улавливать 8,4 тысячи тонн пыли в год.

Организаторы конкурса также выразили Магнитке благодарность за активное участие в ежегодном мероприятии, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

СПРАВКА

Главной целью конкурса «Надежный партнер – Экология» является поиск наиболее успешных природоохранных региональных практик и проектов, которые потом могут быть масштабированы по всей стране.

Конкурс проводится с 2019 года при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства энергетики РФ, министерства промышленности и торговли РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства Москвы и АНО «Национальные приоритеты».