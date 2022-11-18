18.11.2022
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
18.11.2022
Первички Российского движения детей и молодежи создают в Челябинской области
18.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.11.2022
Семейные МФЦ откроются в Челябинской области в декабре
18.11.2022
«Чайф» воспел челябинский метеорит и работника Исторического музея Юрия Богатенкова
18.11.2022
Свидание вслепую обошлось челябинцу почти 150 тысяч рублей
ММК получил благодарность спецкомиссии всероссийского экологического конкурса
Эксперты высоко оценили новые аспирационные системы комбината
17.11.2022
Представитель ММК презентовал в столице новые виды продукции комбината для автопрома
16.11.2022
ММК реализовал самый масштабный проект по импортозамещению RPA в России
15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
15.11.2022
Виктору Рашникову присвоено звание Героя Труда
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022