25.11.2022
В Томинском освятили колокола строящегося храма
25.11.2022
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
25.11.2022
Челябинские железнодорожники напомнили автомобилистам правила пересечения железнодорожных переездов
25.11.2022
С марта 2023 года собственники смогут не платить за вывоз мусора за время своего отсутствия дома
25.11.2022
КСП Челябинской области проверит минсельхоз региона и выборочно получателей субсидии
25.11.2022
«Егорушкины птицы» Челябинского НХТ покорили «Арктическую сцену»
ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы
По мнению жюри «Приоритета», Магнитка хорошо управляет климатическими рисками
25.11.2022
В правительстве Челябинской области высоко оценили природоохранную деятельность ММК
24.11.2022
В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию
24.11.2022
ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха
21.11.2022
Магнитогорское «Притяжение» покорило «Золотого Трезини»
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022