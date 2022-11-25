ММК признан победителем национальной премии за реализацию экологической программы

Экологическая программа ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) отмечена национальной премией «Приоритет-2022».

Использование Магнитогорским металлургическим комбинатом наилучших доступных технологий при модернизации производства и строительстве новых современных природоохранных сооружений с одновременным выводом из работы устаревших мощностей получило высокую оценку экспертного жюри.

Победителем VIII национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий ПАО «ММК» стало в номинации «ESG-практики» - за реализацию экологической программы и управление климатическими рисками.

Экспертный и индустриальный советы премии отметили проекты Магнитки по вводу в эксплуатацию новых систем газоочистки кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производств, а также комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, включая систему мониторинга выбросов с применением метода машинного зрения.

Реализация экологических программ является одним из приоритетов Группы ММК, поскольку обеспечивает формирование безопасной и комфортной окружающей среды для жизни и здоровья людей – работников компании и жителей регионов присутствия. Магнитка также поддерживает глобальные усилия по предотвращению климатических изменений и внедряет передовые практики по сокращению выбросов. Стратегия ММК уже позволила снизить уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска с очень высокого до повышенного. Согласно планам компании, к 2025 году Магнитогорск должен получить статус «Чистый город», что подразумевает значение комплексного индекса загрязнения атмосферы на уровне ниже пяти.

ПАО «ММК» является постоянным участником конкурса «Приоритет», отмечают в управлении информации и общественных связей комбината. В 2021 году наградой в номинации «Металлургия» был отмечен проект реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Ранее компанию награждали за реализацию стратегии цифровизации, строительство аглофабрики №5, освоение полимерного проката SteelArt, развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а также разработку и производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

СПРАВКА

Национальная премия «Приоритет» была основана в 2015 году, одновременно с утверждением программы импортозамещения правительства РФ на 2015-2020 годы. Она вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.