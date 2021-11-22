Молодежь Курчатовского района Челябинска узнала всё о здоровом образе жизни

В Международном Институте Дизайна и Сервиса состоялся образовательный форум по здоровому образу жизни, который провела администрация Курчатовского района Челябинска. Спикерами мероприятия стали известные южноуральские спортсмены.

Форум ЗОЖ проводится в пятый раз. В нем участвуют студенты средне-специальных учебных заведений из всех шести колледжей Курчатовского района. В каждой команде – десять человек, которые в начале мероприятия показывают визитку – выступление на тему здорового образа жизни. Кто-то проводит викторину с каверзными вопросами, кто-то танцует, а кто-то и вовсе отжимается на скорость.

«В этом году о здоровом образе жизни ребятам рассказывают четыре спикера. Например, известный силач Дмитрий Кононец поделится личным опытом, врач диетолог-эндокринолог Асель Казиулина подскажет, как правильно питаться, а фитнес-тренер Ирина Петушкова расскажет о том, как эмоции влияют на наше общее состояние, а также выступит медицинский психолог из Центра по борьбе со СПИДом Софья Дацко», – отметила заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

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Молодые люди поделились впечатлениями и подчеркнули, что тема влияния эмоционального состояния человека на его физическое здоровье стала особенно актуальной. Если раньше об этом говорили мало, то сейчас с лекциями об эмоциональном интеллекте выступают в ведущих университетах России и зарубежья.

Кроме того, от Социального фонда Вячеслава Ершова участников поздравил исполнительный секретарь Курчатовского отделения партии «Единая Россия» Юрий Шибанов: «Всем ребятам желаю и в дальнейшем вести здоровый образ жизни, участвовать в различных соревнованиях и побеждать! Вы – будущее нашей страны. Мы всеми силами будем поддерживать их начинания, всячески помогать».

По словам Евгения Макарова, начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района, ежегодно в районе, помимо подобных форумов, проходит большое количество спортивных мероприятий.

«Курчатовский район – один из немногих районов в городе, который делает упор и на спортивные мероприятия. Летом проводим их на улице, когда наступают холода – в залах. Принимать участие в них приглашаем детские садики, школы, средне-специальные учебные заведения, а также взрослых людей и ветеранов нашего района. Конечно же, вовлечены и люди с особыми возможностями здоровья», – подчеркнул Евгений Макаров.

Начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью также добавил, что в связи с особой эпидемиологической обстановкой, жители Курчатовского района стали больше заботиться о здоровье. Теперь, получая приглашение об участии в спортивных мероприятиях, они ни на секунду не задумываются. Кроме того, в качестве дополнительного стимула администрация готовит всем победителям и участникам кубки, дипломы и подарки.

Отметим, данный форум направлен на возможность обмена опытом среди студентов по пропаганде ЗОЖ через вовлечение их в спортивную и творческую деятельность. Одна из важнейших задач – увеличение количества молодежи, ведущей здоровый образ жизни.