Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания

Молодежная сборная команда «МАССИВ» входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода приняла участие в региональном форуме рабочей молодежи «Снежный ком».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», в течение трех дней представители рабочей молодежи Урала делились опытом решения сложнейших кейсов по мерам предотвращения выгорания в рабочем коллективе, поддержания здоровых рабочих отношений среди коллег и вопросы привлечения молодежи на предприятия.

По словам председателя молодежной организации «МАССИВ» Евгении Лаптевой, предотвращать профессиональное выгорание работников, научиться соблюдать баланс личного и рабочего времени стало для молодых металлургов ЧЦЗ одной из главных задач на форуме.