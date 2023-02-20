Молодые семьи Челябинска получат социальные выплаты на приобретение жилья

Молодые семьи Челябинска получат свидетельства о праве на социальную выплату, которую можно потратить на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

В целях оказания финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в жилье, и предоставления им социальных выплат на его покупку в Челябинске реализуется муниципальная программа «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий».

Во вторник, 21 февраля, свидетельства будут вручены 47 молодым семьям, в том числе 22 многодетным. Общая сумма выплат превысит 82 миллиона рублей.

«Молодым семьям предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, которая покрывает часть стоимости жилья (недостающую часть молодые семьи доплачивают из собственных или заемных средств)», - сообщили в думе Челябинска.

Финансирование программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

Средства бюджетов направляются молодым семьям в виде социальной выплаты в следующих размерах:

– 30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей;

– 35% от расчетной стоимости жилья для семей, в которых есть дети.

В 2023 году размер социальной выплаты составляет:

- для семьи, в состав которой входит три человека, – 1 383 612,30 рубля;

- для семьи, в состав которой входит четыре человека, – 1 844 816,40 рубля;

- для семьи, в состав которой входит пять человек, – 2 306 020,50 рубля;

- для семьи, в состав которой входит шесть человек, – 2 767 224,60 рубля;

- для семьи, в состав которой входит семь человек, – 3 228 428,70 рубля.

В рамках реализации программы средства социальной выплаты могут быть использованы молодой семье на приобретение (строительство) жилья на территории Челябинской области.

Участниками программы являются молодые семьи, соответствующие следующим условиям:

- возраст супругов (либо одного из родителей в неполной семье) не превышает 35 лет;

- семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий на территории города Челябинска;

- у семьи имеются доходы или иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

За период с 2019 года по настоящее время социальная выплата предоставлена 262 молодым семьям, из них 114 являются многодетными.