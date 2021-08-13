Музей каслинского литья меняет место жительства

В Челябинской области Каслинский историко-художественный музей разместится в здании госпиталя. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на реставрацию и одобрила приспособление к современному использованию объекта культурного наследия.

Музей, посвященный чугунному литью, открыли в городе Касли в 1963 году. Там есть уникальная коллекция чугунных отливок, выполненных в XIX-XX веках на Каслинском литейном заводе. Для посетителей представлены образцы литья, созданные по моделям великих российских и европейских скульпторов: Клодта, Лансере, Шинкеля, Готье, Крейтана и других. Не менее интересны и десять тысяч единиц хранения музейного фотофонда, рассказывающие об истории края и его людях.

В 1999 году Каслинский музей художественного литья преобразовали в муниципальное учреждение, дав название «Каслинский историко-художественный музей». Он располагался в двухэтажном каменном доме купца Лежнева, но вскоре переедет в более просторное здание заводского госпиталя, построенное на бывшей Назаретской улице (а сегодня – улице Коммуны) Каслей, предположительно, по проекту архитектора М. П. Малахова между 1810 и 1827 годами.

Здание является объектов культурного наследия федерального значения. Там планируют провести капитальный ремонт, в том числе перепланируют помещения.

Здание поделят на несколько функциональных зон - вестибюльную, санитарно-бытовую, экспозиционную, административную, инженерно-техническую и зону хранения фондов.

Проектными решениями предусмотрен и демонтаж возведенного в советское время пристроя у северного ризалита, замена каменной кладки входной группы северного фасада, восстановление кирпичной кладки вентиляционных каналов и крыльца с чугунными литыми узорчатыми ступеням на северном фасаде.

Кроме того, планируется восстановление колонн на уличном и дворовом фасадах, четырехколонных портиков восточного и западного фасадов, декора ризалитов и первоначальных оконных проемов (сегодня они заложены). Окнам вернут деревянные рамы с тройным остеклением. Фасады отреставрируют, а внутренние помещения ждет новая отделка.

Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств местного бюджета. Проектную документацию подготовил научно- производственный центр «Цера».