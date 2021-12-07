«Мы вместе»: ММК рассказал на международном форуме о том, как помогает Магнитогорску в пандемию

В Магнитогорске (Челябинская область) в период пандемии силами градообразующего предприятия – ПАО «ММК» и благотворительного фонда «Металлург» школьникам и молодым учителям закупили свыше 7,8 тысячи планшетов и ноутбуков, а пожилым людям организовали доставку на дом многих тысяч продуктовых наборов и наборов средств индивидуальной защиты.

О реализации в городе металлургов благотворительного проекта «Мы вместе» рассказал старший менеджер группы социальных программ Магнитогорского металлургического комбината Фёдор Наследов, выступив на панельной дискуссии международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который состоялся на минувшей неделе под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (UNESCO).

Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь и платформа ДОБРО.РФ. Форум объединил волонтеров из более чем сорока стран мира, представителей социально ориентированного бизнеса, а также журналистов и блогеров.

Фёдор Наследов рассказал, как при поддержке ММК в Магнитогорске проходила реализация благотворительной программы «Мы вместе». Он напомнил, что с наступлением пандемии коронавирусной инфекции Магнитогорский металлургический комбинат и его руководство предприняли максимально быстрые и масштабные меры для поддержки родного города. Уже в апреле 2020 года по решению председателя Совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова предприятие выделило более 530 миллионов рублей, чтобы обеспечить максимально возможный уровень эпидемиологической безопасности на предприятиях Группы ММК и оказать помощь магнитогорцам.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в 2020 году компания серьезно увеличила свои расходы на социальные проекты и благотворительность - до 2,9 миллиарда рублей. Средства пошли в том числе на закупку медицинского оборудования для больниц Магнитогорска, выплату премий врачам, приобретение компьютеров и планшетов для обеспечения дистанционного обучения школьников.

Кроме того, ММК стал одним из организаторов программы «Мы вместе», благодаря которой наиболее уязвимые жители города (пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные горожане) регулярно получали продуктовые наборы и комплекты средств индивидуальной защиты – всего было закуплено свыше 300 тысяч продуктовых наборов и около 55 тысяч комплектов СИЗ.

Усилия ММК в поддержку жителей города во время пандемии получили высокую оценку. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин отметил грамотами и памятными медалями ММК и лично Виктора Рашникова за бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». А в октябре 2021 года ММК стал победителем ежегодной премии Global Metals Awards международного информационного агентства S&P Global Platts в номинации «Корпоративная социальная ответственность» – награда была вручена в том числе за меры, которые ПАО «ММК» предприняло для поддержки Магнитогорска в 2020 году.