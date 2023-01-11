На ММК стартовал третий сезон уникального корпоративного проекта «Лидеры здоровья»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) объявил о старте третьего сезона уникального корпоративного проекта «Лидеры здоровья», направленного на приобщение работников Группы ПАО «ММК» к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Уже с начала января участники проекта приступили к первым тренировкам, а в преддверии нового года все они собрались в легкоатлетическом манеже спортклуба «Металлург-Магнитогорск» для прохождения входного контроля – для сдачи тестов в беге на дистанцию 200 метров и наклонах вперед из положения стоя.

Два десятка лидеров здоровья и две сотни участников сошлись вместе, чтобы дать старт новому сезону, пройти входной контроль и получить полезные гаджеты – каждому новому участнику вручили электронные напольные весы и смарт-часы для контроля физической активности и состояния организма.

Как рассказал директор спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов, главная цель проекта – пропаганда здорового образа жизни и приобщения к нему и активным занятиям спортом работников Группы ММК. Ключевую роль в этом процессе должны сыграть так называемые лидеры здоровья, которых по 20 человек в каждом сезоне проекта.

Лидеры предварительно проходят обучение тому, как правильно заниматься фитнесом, легкой атлетикой, выполнять нормативы комплекса ГТО. Немаловажное значение имеют и знания о правильном питании и грамотном выстраивании своего повседневного образа жизни. И только после этого лидеры набирают к себе в группу по десять человек, желающих погрузиться в мир физической активности, разрабатывают для них свои программы по направлениям, ставят определенные задачи, а потом совместными усилиями добиваются их выполнения.

«Палитра занятий самая широкая – от легкоатлетических видов и тренажерного зала до водных видов спорта и походов в горы. Все это, безусловно, помогает участникам достигать определенных ориентиров и добиваться прогресса в спорте», - отмечают в управлении информации и общественных связей ММК.

По словам Дмитрия Шохова, самое главное - чтобы по завершении проекта его участники продолжали уже самостоятельно спортивные занятия и заражались стремлением к своему физическому развитию. Таких примеров немало, поэтому на этот проект только положительные отклики от участников.

Как рассказала куратор проекта «Лидеры здоровья» Елена Крячко, каждый сезон рассчитан на полгода. Выбор видов спорта во многом продиктован временем старта и завершения сезона.

«Третий сезон хорош тем, что участники зацепят и зимние, и летние виды. Начнут январь-февраль – тут лыжи и сноуборд, а завершат в мае-июне, тут уже и водные виды можно привлекать – сапборды, вейкборд», - отметила Елена Крячко, на церемонии открытия пожелавшая участникам достичь тех целей, которые они ставят перед собой, приходя на проект.

Цели эти могут быть самыми разными, как и мотивация участников. Кто-то хочет банально похудеть, кто-то мечтает наконец-то слезть с дивана и приобщиться к спортивным занятиям. Журналиста «Магнитогорского металла» Марию Митлину, ставшую участницей третьего сезона, вдохновил пример близкой подруги, принимавшей участие в проекте «Лидеры здоровья». По словам Марии, подруге занятия очень понравились, после чего та активно втянулась в спортивные мероприятия и даже выезжает в другие города для участия в различных забегах – трейловых, по горам.

Сегодня многие фитнес-центры предлагают краткосрочные – месяц-два – платные спортивные программы, ориентированные, чаще всего, на похудение участников. К преимуществам комбинатского проекта Мария относит, в первую очередь, продолжительный срок, дающий хороший шанс человеку действительно «подсесть» на спортивную тему, широкий выбор занятий – от плавания до верховой езды. Для работников Группы ММК все это бесплатно, вплоть до выдачи весов и трекеров. Для самой же Марии главная цель участия в проекте – приобщиться к здоровому образу жизни, сделать так, чтобы спорт стал частью жизни.

Так случилось, например, с Евгением Заурманом, ведущим инженером научно-технического центра ПАО «ММК». В первом сезоне он был участником проекта, но уже во втором решил попробовать себя в роли лидера. В этот раз он вновь набрал себе группу. Евгению понравился заряд энергии, сил, бодрости, которые он получил во время занятий, новые знакомства и впечатления, новые тренировки, которыми раньше никогда не занимался. По его словам, он даже увлекся бегом, хотя раньше бег терпеть не мог. Этот корпоративный проект ММК Евгений считает очень полезным и интересным, поэтому проблем с набором группы не возникает. Люди идут на проект довольно охотно, поскольку их привлекает возможность попробовать себя в различных видах спорта на разных спортивных площадках, причем не только комбинатского спортклуба.

Подтверждает эти слова и Дина Шеметова, ведущий инженер административно-хозяйственного отдела ОАО «ММК-МЕТИЗ» и одновременно председатель заводского комитета женщин. В проекте «Лидеры здоровья» она с первого сезона, причем сразу пришла как лидер, поскольку до этого была активной участницей похожего проекта на метизно-калибровочном заводе. По ее словам, набрать группу из десяти человек не составляет никакого труда, поскольку на третий сезон к ней записались 42 человека, и оставалось только отобрать.

«Людям это очень интересно, потому что проект достаточно разнообразный. И это не только кросс-фит или беговые тренировки. Здесь и верховая езда, и вокал, и танцы, и бассейн, и фитнес-центр. Этот проект не только про спорт, а про правильный, здоровый образ жизни. И все, что может предложить комбинат на своих площадках, мы работникам и показываем», – отметила Дина Шеметова.

Предварительны тесты на старте проекта все участники прошли успешно, показав хорошие результаты. Впереди полгода тренировок и разнообразных спортивных занятий и - выходной контроль.