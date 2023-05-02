На площади Революции творческие коллективы будут репетировать выступление 9 Мая

На площади Революции Челябинска сегодня, второго мая, состоится репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения в День Победы, девятого мая.

Как сообщает управление культуры города, репетиция творческих коллективов пройдет с 17 часов до 21 часа.

На время проведения репетиции передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено. Ограничения движения транспорта по проспекту Ленина не будет.

Челябинцев просят заранее планировать маршрут передвижения.