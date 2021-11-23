На полигоне ТБО в Полетаево смонтирована система освещения третьей карты

На полигоне ТБО в Полетаево (Челябинская область) в круглосуточном режиме ведется строительство третьей карты захоронения отходов.

Работать на объекте без перерыва, в темное время суток позволяет новая система освещения объекта. Мощные фонари были установлены всего за десять дней, которых хватило на монтаж 52-х мачт.

Как сообщает пресс-служба полигона ТБО, стоимость проекта составила один миллион 250 тысяч рублей, весь объем потраченных средств - это частные инвестиции акционеров предприятия. В результате техника и люди могут работать в темное время суток так же эффективно, как и днем.

«Освещение объекта не является обязательным требованием и фонари не были предусмотрены первоначальным проектом. Однако мы приняли решение оснастить третью карту освещением. Во-первых, это ускорит процесс строительства и поможет быстрее окончить работы, а значит, и ввести новую карту в эксплуатацию раньше запланированного срока. Чем быстрее мы сдадим объект, тем раньше сможем закрыть прием отходов на две старых карты и начать их рекультивацию», – подчеркнул заместитель генерального директора по производству ООО «полигон ТБО» Роман Рупотка.

Он рассказал также, что в ближайшее время подсветка появится и на других участках полигона. В следующем году дополнительным освещением будут оснащены технологические пути ко всем трем картам захоронения. Кроме того, во втором и третьем кварталах планируется установить фонари на первой и второй картах. Освещение потребуется для проведения их рекультивации.

Отметим, строительство третьей карты захоронения в настоящее время находится в заключительной стадии. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на март 2022-го года, но будет осуществлен досрочно – в конце 2021-го. Эксплуатация объекта начнется уже в новогодние праздники.

Перед отгрузкой на тело карты сто процентов всех коммунальных отходов, поступающих на полигон, будет проходить комплексную поэтапную обработку: сортировку, выборку полезного вторсырья (пластик, бумага, стекло, металл и пр.). Кроме того, в следующем году на площадке предприятия появится новый объект – участок отбора органических отходов, которые будут направлять на компостирование. Из переработанной органики планируется производить технические грунты – они будут использоваться для рекультивации отработанных карт. Все это позволит существенно сократить объемы отходов, которые будут направляться на захоронение.