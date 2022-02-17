17.02.2022
На проспекте Ленина в Челябинске отключат светофоры
17.02.2022
В Южноуральске подросток получил ожоги при взрыве самогонного аппарата
17.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля
17.02.2022
Разговор будет коротким: Владимир Путин предложил высылать мигрантов за любое правонарушение
17.02.2022
Песков высказался о проблеме нападения бездомных собак на людей
17.02.2022
Поддержим своих! Челябинская область борется за победу в шести номинациях народного конкурса туристических маршрутов
На проспекте Ленина в Челябинске отключат светофоры
11.02.2022
На северо-западе Челябинска отключат светофоры
07.02.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
25.01.2022
На пяти перекрестках Челябинска отключат светофоры
22.12.2021
Челябинские власти сообщили об аварийном отключении светофоров на перекрестках
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022