На Шершневской плотине в Челябинске ограничили движение транспорта

В Челябинске сегодня, 13 августа, в десять часов утра до 16-ти часов на Шершневской плотине ограничили движение транспорта.

Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Временное ограничение связано с геологическими изысканиями ООО «Архиз» на гребне плотины Шершневского гидроузла.

Водителей просят обратить внимание на ограничение и заранее планировать свой маршрут.