21.06.2023
Ликвидировать опасное для жизни болото битума в Троицке будут городские власти
21.06.2023
На улицах Орджоникидзе и Тимирязева в Челябинске появятся велосипедные дорожки
21.06.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
21.06.2023
В Челябинске без разрешения покрасили в ярко-желтый цвет дом на Энтузиастов
21.06.2023
В Челябинске ребенок пострадал на аттракционе в Арт-сквере, прокуратура проводит проверку
21.06.2023
Немного истории: как абвер подвели под «Монастырь»
На улицах Орджоникидзе и Тимирязева в Челябинске появятся велосипедные дорожки
11.05.2023
На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске асфальтируют велодорожку
02.07.2021
Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023