На улицах Орджоникидзе и Тимирязева в Челябинске появятся велосипедные дорожки

В Челябинске на улицах Орджоникидзе и Тимирязева этим летом появятся велосипедные дорожки. Их обустроят в Советском районе по инициативному проекту.

В период с 15-го по 23 июня ведется прием заявок от претендентов на получение контракта. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 2 711 386,40 рубля.

Исполнитель должен будет реализовать инициативный проект ремонта проездов с обустройством велодорожек в течение 30 дней с даты заключения контракта.