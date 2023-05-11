На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске асфальтируют велодорожку

На новой пешеходной зоне по Свободы в Челябинске начали асфальтировать велодорожку.

Напомним, благоустройство общественного пространства на данной улице ведется на участке между Плеханова и Орджоникидзе – по программе «Формирование комфортной городской среды».

Работы стартовали в начале апреля. В скором времени здесь начнут мощение тротуарной плиткой (подготовка к укладке покрытия – отсыпка щебнем - уже завершена).

Как сегодня, 11 мая, сообщает администрация Советского района, в настоящее время на пешеходной зоне улицы Свободы подрядная организация осуществляет благоустройство газонов. Все готово к монтажу наружного освещения – опоры появятся здесь, как только будут уложены покрытия.

Руководство администрации Советского района совместно с представителями структур техконтроля на постоянной основе проводят на благоустраиваемом объекте рабочие совещания.

Напомним, первый этап благоустройства пешеходной части Свободы по программе «Формирование комфортной городской среды» провели в прошлом году на участке от Тимирязева до Плеханова. Полностью завершить преображение улицы (в четыре этапа) планируется в 2025-м.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», благоустройство пешеходной части Свободы между улицами Плеханова до Орджоникидзе будет проводиться по аналогии с предыдущим этапом благоустройства, реализованным в 2022 году.

А началась реконструкция пешеходной зоны по улице Свободы в 2021 году - на участке от проспекта Ленина до улицы Тимирязева. Тогда благоустройство было проведено по программе инициативного бюджетирования, совместными силами районных властей и городского комитета дорожного хозяйства.