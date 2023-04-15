Полицейские Челябинской области продолжают выявлять мигрантов, которые незаконно находятся на территории России, в том числе в Челябинской области. Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства.

Сотрудниками управления по вопросам миграции совместно с коллегами из оперативных подразделений областного главка при силовой поддержке ОМОН в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» продолжается проверка иностранных граждан, которые находятся в регионе.

«Пресечено 34 преступления в сфере миграции. Выявлено четыре факта незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации иностранцами, сменившими свои установочные данные. Возбуждено 20 уголовных дел. Из них 18 – за фиктивную постановку на миграционный учет», - добавили в главке.

Задокументировано 623 нарушения миграционного законодательства. Нарушителям предстоит выплатить штрафы на сумму более миллиона рублей.

Судебными органами принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 70 в принудительном порядке. В отношении 61 мигранта вынесены решения о запрете въезда в Российскую Федерацию.

Проверка мигрантов в свете последней трагедии, которая произошла в Челябинске, особенно актуальна.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка. Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из бандитов достал нож и дважды ударил юношу. Подросток скончался почти сразу. Сначала был задержан 20-летний житель Челябинска (мигрант), затем под стражу были заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Затем было принято решение о депортации восьми иностранцев, которые находились возле торгового центра, возле которого произошла трагедия.

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции необходимо сообщать по телефонам «Доверия» 239-08-51, 239-08-52 и «Горячей линии» управления по вопросам миграции 239-09-65.